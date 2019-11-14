Türkiye’nin en iyisi bir İzmitli!..

Kocaelispor’un alt yapısında ve A takımında olmak üzere toplam 11 yıl boyunca Yeşil Siyahlı formaya hizmet eden İzmitli kaleci Serkan Demirol gururumuz oluyor. Başarılı kaleci bu sezon, Kocaelispor’un da grubunda yer alan Fethiyespor’un kalesini korurken 11 maçta kalesinde sadece 3 gole izin verdi. Serkan son olarak 21 Eylül’deki Elazığ Belediye karşısında 1 gol yedi ve sonraki 7 maçta kalesini gole kapadı. Toplam 680 dakikadır filelerinden top çıkarmayan Serkan’ın bu sezon gol yediği diğer takımlar Kocaelispor ve Ağrı 1970 Spor Kulübü.

TÜRKİYE’NİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARI:

1. Fethiyespor: 3 gol (3. Lig 2. Grup)

2. Samsunspor: 5 gol (2. Lig Beyaz Grup)

3. Keçiörengücü: 6 gol (TFF 1. Lig)

4. Karaköprü Belediye: 6 gol (3. Lig 1. Grup)

5. Tuzlaspor: 7 gol (2. Lig Kırmızı Grup)

6. 24 Erzincan: 7 gol (3. Lig 1. Grup)

7. Nevşehir Belediye: 7 gol (3. Lig 3. Grup)

8. Erzurumspor: 8 gol (TFF 1. Lig)

9. Sancaktepe Belediye: 8gol (2. Lig Beyaz Grup)

10. Karşıyaka: 8 gol (3. Lig 2. Grup)

11. Aksaray Belediye:8 gol (3. Lig 1. Grup)