Kocaelispor’un Antalya’da Kemerspor ile oynayacağı maçın programı belli oldu. Yeşil Siyahlılar yarın Cumartesi, Sabiha Gökçen’den Anadolu Jet’e ait 14.30 uçağı ile gidecek. Dönüş ise yine Anadolu Jet’e ait 22.50 uçağı ile olacak. Takım konaklamasını Kemer Palmet Otel’de yapacak.
Bugün 15:46 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:48 TSİ
Kemer programı netleşti
Kocaelispor’un Antalya’da Kemerspor ile oynayacağı maçın programı belli oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz