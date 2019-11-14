Kemer programı netleşti

Kocaelispor’un Antalya’da Kemerspor ile oynayacağı maçın programı belli oldu. Yeşil Siyahlılar yarın Cumartesi, Sabiha Gökçen’den Anadolu Jet’e ait 14.30 uçağı ile gidecek. Dönüş ise yine Anadolu Jet’e ait 22.50 uçağı ile olacak. Takım konaklamasını Kemer Palmet Otel’de yapacak.