Yasemin ve Umut muratlarına eriyor!..

İlimizin başarılı spor muhabirlerinden Umut Karagöz, hayatını Yasemin Hanım ile birleştiriyor. Genç çiftin düğünü bu akşam Bekirdere’de yer alan Mevlana Düğün Salonu’nda gerçekleşecek. Genç gazeteci ve değerli eşi, tüm dost ve akrabalarını cemiyetlerine davet ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz