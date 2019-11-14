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Baro’ya 6 yeni avukat!

Kocaeli Barosu’nun yeni üyeleri olan Mustafa Aksu, Asilhan Demir, Sidar Demirtaş, Burçak Karaca, Dilan Özkan, Nazlıcan Üstbaş stajlarını tamamlayıp, düzenlenen yemin töreniyle ruhsatnamelerini alarak mesleğe giriş yaptılar. Yeni üyelerle birlikte baroya kayıtlı üye sayısı 1828’e ulaştı.

Yasemin Kaya
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Kocaeli Barosu Avukat Ümit Gümüş Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yemin törenine Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Baro Başkan Vekili Mehmet Gül, baroya kayıtlı avukatlar, yeni üyeler ve aileleri katıldı. Yeni üyeler yemin ederek ruhsatnamelerini Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir eşliğinde aldılar.

“BAROMUZ GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR”

Yemin töreninde konuşan Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir; “Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine ve stajlarında destek olan avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Baromuz aramıza katılan genç meslektaşlarımızla daha da güçleniyor ve büyüyor. Avukatlık mesleği kamusal niteliği kutsal olan savunma hakkının, adil yargılanma hakkının teminatı olduğu kadar hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin, demokrasinin de teminatıdır. Baroların da başlıca vazifesi bu üstün değerler için mücadele etmektir. Aramıza katılan genç meslektaşlarımızın bu üstün değerler için sonuna kadar mücadele edeceğine inancımız tamdır” dedi.  

ÖZGEÇMİŞLER:

Mustafa AKSU: 1995 Gebze doğumlu olan Mustafa Aksu, 04.07.2018 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aksu stajını Av. Kemalettin Vehbi Bağdatlı’nın yanında tamamladı.

Asilhan DEMİR: 1995 Kazakistan doğumlu olan Asilhan Demir, 27.07.2018  Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Demir, stajını Av. Zeynep Çiğdem Canbaz’ın yanında tamamladı.

Sidar DEMİRTAŞ: 1994 Kadıköy doğumlu olan Sidar Demirtaş, 06.07.2018 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Demirtaş stajını Av. Hüsamettin Polat’ın yanında tamamladı.

Burçak KARACA:1993 Ardahan doğumlu olan Burçak Karaca, 04.08.2018 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Karaca stajını Av. Özge Okan’ın yanında tamamladı.

Dilan ÖZKAN: 1996 Gölcük doğumlu olan Dilan Özkan, 06.07.2018 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Özkan stajını Av. Ozan Cafer’in yanında tamamladı.

Nazlıcan ÜSTBAŞ: 1997 İzmit doğumlu olan Nazlıcan Üstbaş, 11.08.2018 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Üstbaş stajını Av. Abdullah Serdar Önür’ün yanında tamamladı.

Bugün 15:56 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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