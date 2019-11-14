Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:05 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:49 TSİ

Elik: “Emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz”

Sapanca’da faaliyetlerine başlayan Elite World Hotel ’in Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Elite World Hotel olarak, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul, Marmaris ve Van’da yer alan 8 oteliyle tatilcilerine hizmet sunmaya devam eden Elite World Hotel, Sapanca’daki 500 oda ve 1000 yatak kapasiteli oteli de geçtiğimiz günlerde hizmete açmıştı. Elite World Otel yetkilileri, Sapanca’daki otellerinin tanıtım ve basın toplantısını gerçekleştirdi. Otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Elite World Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Otel Genel Müdürü Ünal Sabuncu, Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü Fatma Bilgen, Halkla İlişkiler Müdürü Kadir Küçükaydın ve Spa Danışmanı Miriam Seferian katıldı.

“BÖLGEDE İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Sakarya’da gerçekleştirdikleri yatırımla, bölgenin en önemli tatil merkezlerinden biri olduklarını belirten Elite World Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerel otel zinciri Elite World Hotel, Sapanca’da bir ilki gerçekleştirerek bölgenin en donanımlı ve en yüksek kapasiteli otel yatırımını tamamladı. Sapanca’da 650 milyon TL yatırım bedeliyle 44 dönüm arazi içinde bölgenin en büyük konaklama kapasitesine sahip oteli olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, hizmet yelpazesi ve sunduğu imkânlarla ilklerin öncüsü oldu” dedi.

“SPA KONUSUNDA İDDİALIYIZ”

Türkiye’nin en büyük spa salonunun otelleri bünyesinde yer aldığını söyleyen Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort Genel Müdürü Ünal Sabuncu, “Ağırlıklı olarak otelcilik öğrencileri ve yeni mezunlar ile çalışıyoruz. Toplam 428 personelimiz var. 44 dönüm arazi üzerinde 650 milyonluk yatırımla yapılan otelimizde 8500 metrekarelik spayla da hizmetteyiz. Türkiye’nin en büyük spası Sapanca Elite World Otel’de. En büyük özelliklerimizden bir diğeri de 2200 metrekarelik kolonsuz bir kongre merkezimiz olması. 18 toplantı salonu ve kendi kendini doğal temizleyen 4800 metrekare büyüklüğünde. Havuzlarımızda göletlerimizde kimyasal kullanmıyoruz. Misafirlerimizi doğayla iç içe geçireceği aktiveleri için otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

SAPANCA’DA OCAKBAŞINA DAVET

Elite World Hotel yöneticileri toplantı kapsamında, otellerinde bulunan hizmetlere dahil de bilgiler aktardı. Elite World Hotel yetkilileri, kurum bünyesinde yer alan The Grill Ocakbaşı ile ödüllü Executive Chef Mithat Yalçınkaya ve deneyimli ekibi tarafından hazırlanan menülerin tatilcileri ve günübirlik gezmek isteyen vatandaşları memnun edeceğini kaydettiler. Yetkililer, The Grill Ocakbaşı’ndamür ateşinde pişirilen ızgara ve meze çeşitlerinin yanı sıra Türk ve dünya mutfağından özel menülerin de misafirlerle buluşturulduğunu belirtti.

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN SALON

Elite World Hotel yöneticileri, otel bünyesinde yer alan 3 bin kişi kapasiteli salonlarıyla kongre turizminin yanı sıra; balo salonu ve düğün konseptleriyle misafirlere hizmet sunulduğunu aktardı. Düğün çiftlerine dekorasyon, masa süslemesi, nikah seremonisi, DJ, özel asistan hizmeti; otellerin Executive Şef’leri tarafından hazırlanan menüler, davetlilere sunuluyor. Ayrıca çiftler için 2 gecelik balayı konaklaması imkânı da sağlandığı öğrenildi.

Bugün 16:05 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gönül Cengiz hayatını kaybetti mask
Gönül Cengiz hayatını kaybetti
Çocuklar için bu eğlence kaçmaz! mask
Çocuklar için bu eğlence kaçmaz!
Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri başladı mask
Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri başladı
Yıldızlar Yatırım Holding’den Kocaeli’nin ‘geleceğine nefes’ mask
Yıldızlar Yatırım Holding’den Kocaeli’nin ‘geleceğine nefes’
Çelik Halat Genel Müdürü Serdar Seylam oldu mask
Çelik Halat Genel Müdürü Serdar Seylam oldu
Kocaeli'deki açık iş ilanları yayınlandı mask
Kocaeli'deki açık iş ilanları yayınlandı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji'den yağmur uyarısı! mask
Meteoroloji'den yağmur uyarısı!
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi mask
Selvi Kılıçdaroğlu’nun amcası Kaya, toprağa verildi
Kocaeli'nin suyu bitti! mask
Kocaeli'nin suyu bitti!
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor! mask
Çelik devi Kocaeli’ye dev fabrika kuruluyor!
Darıca'da sahte şampuan operasyonu mask
Darıca'da sahte şampuan operasyonu
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık mask
O şoförden Atatürk’e büyük saygısızlık

GALERİ

Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi mask
Yangında ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı mask
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı mask
 Kocaeli’de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İzmit’te işçilerin kaldığı konteyner yandı
İzmit'te feci cinayet! mask
İzmit'te feci cinayet!
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti mask
Yoldan geçenler kokuyu fark etti, ekipler harekete geçti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL