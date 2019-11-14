Elik: “Emin adımlarla büyümeye devam ediyoruz”

İstanbul, Marmaris ve Van’da yer alan 8 oteliyle tatilcilerine hizmet sunmaya devam eden Elite World Hotel, Sapanca’daki 500 oda ve 1000 yatak kapasiteli oteli de geçtiğimiz günlerde hizmete açmıştı. Elite World Otel yetkilileri, Sapanca’daki otellerinin tanıtım ve basın toplantısını gerçekleştirdi. Otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Elite World Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Otel Genel Müdürü Ünal Sabuncu, Kurumsal İletişim ve Marka Müdürü Fatma Bilgen, Halkla İlişkiler Müdürü Kadir Küçükaydın ve Spa Danışmanı Miriam Seferian katıldı.

“BÖLGEDE İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Sakarya’da gerçekleştirdikleri yatırımla, bölgenin en önemli tatil merkezlerinden biri olduklarını belirten Elite World Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen yerel otel zinciri Elite World Hotel, Sapanca’da bir ilki gerçekleştirerek bölgenin en donanımlı ve en yüksek kapasiteli otel yatırımını tamamladı. Sapanca’da 650 milyon TL yatırım bedeliyle 44 dönüm arazi içinde bölgenin en büyük konaklama kapasitesine sahip oteli olan Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, hizmet yelpazesi ve sunduğu imkânlarla ilklerin öncüsü oldu” dedi.

“SPA KONUSUNDA İDDİALIYIZ”

Türkiye’nin en büyük spa salonunun otelleri bünyesinde yer aldığını söyleyen Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort Genel Müdürü Ünal Sabuncu, “Ağırlıklı olarak otelcilik öğrencileri ve yeni mezunlar ile çalışıyoruz. Toplam 428 personelimiz var. 44 dönüm arazi üzerinde 650 milyonluk yatırımla yapılan otelimizde 8500 metrekarelik spayla da hizmetteyiz. Türkiye’nin en büyük spası Sapanca Elite World Otel’de. En büyük özelliklerimizden bir diğeri de 2200 metrekarelik kolonsuz bir kongre merkezimiz olması. 18 toplantı salonu ve kendi kendini doğal temizleyen 4800 metrekare büyüklüğünde. Havuzlarımızda göletlerimizde kimyasal kullanmıyoruz. Misafirlerimizi doğayla iç içe geçireceği aktiveleri için otelimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

SAPANCA’DA OCAKBAŞINA DAVET

Elite World Hotel yöneticileri toplantı kapsamında, otellerinde bulunan hizmetlere dahil de bilgiler aktardı. Elite World Hotel yetkilileri, kurum bünyesinde yer alan The Grill Ocakbaşı ile ödüllü Executive Chef Mithat Yalçınkaya ve deneyimli ekibi tarafından hazırlanan menülerin tatilcileri ve günübirlik gezmek isteyen vatandaşları memnun edeceğini kaydettiler. Yetkililer, The Grill Ocakbaşı’ndamür ateşinde pişirilen ızgara ve meze çeşitlerinin yanı sıra Türk ve dünya mutfağından özel menülerin de misafirlerle buluşturulduğunu belirtti.

EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN SALON

Elite World Hotel yöneticileri, otel bünyesinde yer alan 3 bin kişi kapasiteli salonlarıyla kongre turizminin yanı sıra; balo salonu ve düğün konseptleriyle misafirlere hizmet sunulduğunu aktardı. Düğün çiftlerine dekorasyon, masa süslemesi, nikah seremonisi, DJ, özel asistan hizmeti; otellerin Executive Şef’leri tarafından hazırlanan menüler, davetlilere sunuluyor. Ayrıca çiftler için 2 gecelik balayı konaklaması imkânı da sağlandığı öğrenildi.