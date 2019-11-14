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Tıp dünyası Kocaeli’de buluştu

KOCAELİ İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesindeki ve çevre İllerdeki sağlık çalışanlarının gelişimlerini desteklemek, mevcut yetenekleri yüreklendirmek ve konunun önemine dikkat çekmek amacıyla “Tıptaki Güncel Teknolojik Gelişmeler” konulu sempozyum gerçekleştirdi
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi işbirliğinde, 12 Kasım 2019 tarihinde Başiskele İlçesinde bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, KOÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Dekan Yard. Doç. Dr. Arif Özkan, TÜBİTAK MAM Strateji Geliştirme Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, sağlık idarecileri, akademisyenler, hekimler ve sağlık çalışanları katılım sağladı.

TIP DÜNYASINDAN ÜNLÜ İSİMLER

Sempozyumda; konusunda uzman akademisyenler tarafından “Sağlık Eğitiminde Yüksek Teknolojinin Kullanımı, Tıpta Yapay Zeka Kullanımı, Nano Tıpta Son Gelişmeler, Yapay Organlar, Tıbbi Görüntülemede Güncel Konular, Tıp Dünyasına Işık Tutan Son Gelişmeler ve İyi Uygulama Örnekleri” gibi konularda katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı. Sempozyum hakkında bilgi veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney “Şu an Kocaeli Başiskele ilçemizde ulusal bir sempozyumdayız. Sempozyumumuzun başlığı Tıptaki Güncel Teknolojik Gelişmeler. Sempozyumumuzda tıp dünyasının birçok ünlü ismi bir araya geliyor.

HER YIL YAPILMASI PLANLANIYOR

Değişik üniversitelerden öğretim üyelerimiz, hocalarımız, dekanlarımız yine teknoloji fakültelerinden öğretim üyelerimiz burada bir aradalar. Hekimler ve sağlık çalışanlarıyla teknoloji üretenleri, teknoloji çalışanlarını bir araya getirmiş durumdayız. Yine TÜBİTAK bir paydaş olarak sempozyumumuzda yer alıyor. Gün boyu sempozyumumuz devam edecek. Nano teknolojiden, sanal zekaya kadar birçok tıptaki konu burada tartışılacak. Sağlık çalışanlarına özellikle hekimlere yeni gelişmeler aktarılmış olacak. Sempozyum Kocaeli’ de ilk defa yapılıyor ama çok iyi ilgi gördü. İnşallah bundan sonra yer yıl yapmayı düşünüyoruz” diyerek programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

DÖRT OTURUM GERÇEKLEŞTİ

Başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Onursal Varlıklı’nın üstlendiği birinci oturumda Doç. Dr. Abdullah Karadağ "Akıllı Sağlık Sistemi", Prof. Dr. Yusufhan Yazır "Kök Hücre Tedavilerinde Son Gelişmeler", Yüksek Biyomedikal Müh. Yasin İlhan "Tıp Dünyasına Işık Tutan Son Gelişmeler ve İyi Uygulama Örnekleri" konularında katılımcıları bilgilendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Emin Aksoy’un başkanlığını yürüttüğü ikinci oturumda ise, Dr. Mehmet Kemal Özkan tarafından “Tıpta Yapay Zeka Kullanımı”, Dr. Emin Aksoy tarafından ise “Sağlık Eğitiminde Yüksek Teknolojinin Kullanımı” sunumlar gerçekleştirildi.

TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİ

Sempozyumun üçüncü ve dördüncü oturumlarında ise başkanlığı Prof. Dr. Özcan Gündoğdu üstlendi. İnteraktif sunumların yoğun olarak kullanıldığı oturumda KOÜ Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanlığından Dr. Öğretim Üyesi Deniz Sünnetçi Akkoyunlu “Genetikte Yeni Gelişmeler”, Prof. Dr. Emin Baki Denkbaş “Nano Tıpta Son Gelişmeler”, Doç. Dr. Ali Akpek “Yapay Organlar”, Prof. Dr. Özcan Gündoğdu “Tıbbi Görüntülemede Güncel Konular” isimli sunumlarıyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Programda protokol üyeleri tarafından programa sundukları katkılar nedeniyle konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

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