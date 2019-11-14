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Makedonyalı Bakan kent protokolünü ziyaret etti

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvın Hasan, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti
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Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Elvın Hasan, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago ve beraberindeki heyet Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kuzey Makedonya'nın dış yatırımlardan sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan’ı makamında ağırladı. Kuzey Makedonya hükümetinde tek Türk asıllı Bakan Hasan’ı ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, konuk bakana Kocaeli hakkında bilgi verdi.

HÜRRİYET: YATIRIMCILARA KÖPRÜ OLMAK İSTİYORUZ

Ziyaretlerini sürdüren, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti dış yatırımlardan sorumlu bakanı Dr. Elvin Hasan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Hürriyet, “Gerek şehrimize yapılacak yatırımlarda; gerekse Türk yatırımcıların sizin ülkenizde yapacağı yatırımlarda köprü olmak istiyoruz” dedi. Makedonyalı Bakan Hürriyet’e, “Siz de Balkanlısınız ve sizi bu makamlarda görmekten gurur duyduk. Görevinizde başarılar diliyorum” dedi.

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