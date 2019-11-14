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İzmit Türk Kızılay’dan muhtaç ailelere yardım

151 yıldır insan onurunun korunması amacıyla, gönüllü olarak çalışmalar yürüten Türk Kızılay, yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı.
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151 yıldır insan onurunun korunması amacıyla, gönüllü olarak çalışmalar yürüten Türk Kızılay, yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı. Türk Kızılay İzmit Şubesi bu kapsamda İzmit’in Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Program Okulu’nda, okul yönetiminin belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, kıyma, kuşbaşı ve alışveriş kartları yardımı yaptı.

BÜYÜK GURUR

Türk Kızılay İzmit Şubesi Başkanı Halil Kesikbaş, “Çalışmaları zamanla sınırlı olmayan Türk Kızılay, yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor.1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerinde hiçbir ayrım ve çıkar gözetmeyen Türk Kızılay, ülkemizin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu niteliğini büyük bir gururla taşıyor. “ dedi

 

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