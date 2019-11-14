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Boztepe: Mesleği öğrenmek için erken yaşta sanayide pratik de yapılmalı

Deniz Dizel Bosch Vdo Yetkili Servisi sahibi Deniz Boztepe, Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencilerine,  mesleği öğrenmek için erken yaşlarda sanayide pratik yapmaları gerektiğini söyledi

Mesut Akbulut
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Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü’nden 30 öğrenci ve 5 öğretmen, önceki gün İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve bazı işyerlerini ziyaret etmişti. Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri, Deniz Dizel’in sahibi Deniz Boztepe’yi de ziyaret etti. Öğrenciler Deniz Dizel Bosch Vdo Yetkili Servisi’nde;  Bosch, VDO, Delphi, Denso yakıt sistemleri ve araç diyagnostiği konusunda eğitim verildi. Deniz Dizel’in sahibi Deniz Boztepe,  öğrencilerle yakınan ilgilenerek, kendi hayatından bazı anılarını anlattı.

PRATİK EĞİTİM DE ÖNEMLİ

Deniz Dizel’in sahibi Boztepe, bu işe 10 yaşında başladığını ve işyeri açma seviyesine geldiğini ifade etti. Ayrıca başarılı olmak için çok çalışmaları gerektiği, mesleklerini öğrenmek için sadece okulda verilen eğitimin yeterli olmayacağını, sanayide erken yaşlarda pratik eğitimin verilmesi gerektiğini vurguladı. Şu anda meslek liselerinde öğrencilerin 12. Sınıfta sanayiye staja geldiklerini, bunun da öğrencinin yetişmesi için çok geç olduğunu belirtti. Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri, verdiği bilgiler için Boztepe’ye teşekkür etti.

Bugün 16:26 TSİ - Yaşam

Muhabir Mesut Akbulut

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