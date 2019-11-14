MİA Projesi, meclisten geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı dün İzmit Fuarı Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mecliste 107 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği mecliste Gebze ve İzmit MİA Projeleri, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 tahmini bütçesi, tramvayın Şehir Hastanesi’ne uzatılması gibi konular görüşüldü. Meclis gündemi öncesinde ayrıca verilen önergeler görüşüldü.

REAL AVM PROJEDEN ÇIKARILDI

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d, G23.c.04.b-05.a-04.c-05.d nazım, G23.b.24.c.3.b-3.c, G23.b.25.d.4.b4.d, G23.c.05.a.1.a-1.b-4.d, G23.c.04.b.2.d-3.c-3.d, G23.c.04.c.2.a-2.b, G.23.c.05.d.1.a uygulama imar plan paftaları, Kocaeli Yeni Kent Merkezi Projesi (MİA) sınırı içerisinde yer alan muhtelif ada ve parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile gündeme geldi. D-100, D-130 ve eski Gölcük yolu arasında yer alan, 465 hektar alanda arazisi ve taşınmazı bulunan, bölgedeki vatandaşların 8 yıldır mağduriyet yaşadığı proje, 2017 yılında İzmit Belediye Meclisi’nden geçtiği hali ile gündeme alındı. Büyük tartışmalara sebep olan Real AVM projeye dahil edilmedi.

TANIŞ: COĞRAFYA UYGUN DEĞİL

CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış, “2017 Aralık ayında MİA’da Karaosmanoğlu’nun da deyimiyle tıkanıldı. Bazı ilave emsaller oluyordu, haksız rant yarattığı için kamuoyunda büyük tepki gördü. 2 senedir komisyonumuzda bekliyordu. Siz geldikten sonra burayla ilgili bir karar almışsınız; Real’in planının dışarı çıkarılmasını söylemişsiniz. Biz bundan mutluluk duyuyoruz. Tebrik de ediyoruz. Bizim eleştirilerimiz vardı. Birincisi alanın yer seçimi ve yer seçimine uygun olmayan şartları ile ilgili eleştirilerimiz vardı. Burası Kocaeli’deki sıvılaşma riskinin en yüksek olduğu nokta. Bunu bir risk olarak görüyoruz, coğrafi şartlarının uygun olmadığını görüyoruz” dedi.

“KENT MERKEZİNİ BİTİRİR”

MİA ile ilgili sorunların olduğunu belirten Tanış, “Ulaşım ile ilgili problemlerimiz vardı. Çıkış noktalarında günün iş saatlerinde trafik sıkışmakta. 60 bin günlük ticari faaliyetle ilgili bir hareket olacak. 60-80 bin civarında otopark kapasitesine sahip. Burası faaliyete geçtiği zaman bu güzergahlara yoğunluk oluşturacak. Bu güzergahlar zaten sıkıntılı bir şekilde çalışmakta; bunun bu günden tedbirlerinin alınması gerektiğini söylüyoruz. Gelecekte MIA 42 Evler tarafından geliştikçe bu arazilerinde ellerinde tutamayıp satacak, yaşam alanlarını terk etmeye başlayacaklar. Bunlarla ilgili şimdiden çözüm öneriniz yok. Bir diğer yandan hedefi, misyonu ile ilgili güçlü bir çekim merkezi olacak, kent merkezinin çekim gücü azalacak. Oradaki zor durumda olan esnaf, elinde olanı satıp gidecek. Bu MIA’yı uyguladığınızda olabilecek sorunlardan birisi. Kent merkeziyle projenin uyumunu sağlayabilecek özel projelere ihtiyacımız var. Bu eksikliklerden dolayı düzeltilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN: İYİLEŞTİRMELERİ SONRA YAPARIZ

Biz bir karar almadığımız takdirde oradaki insanlar beklemek zorunda kalıyor. Mükemmeli yapalım derken iyiyi yapamıyoruz. D-100’ün üstündeki Real’in içinde olan kısmı iptal ettik, alttaki düzenlemeler de bekliyordu. Orhan Bey’in söylediklerine cevap var ama burada çözülecek şeyler değil. Daha sonrasında bu iyileştirmelerin yapılması lazım. Onlarla ayrıca çalışılır; ancak yeni bir düzenleme yapılmasıyla olur. Şu anda problemli kısım büyük ölçüde çözüldü. İş yapılamaz halden kurtarmak için, insanlar en azından normal hayatına devam edebilsin diye netice almak daha rasyonel bir karar olacak” dedi. Madde oy çokluğuyla kabul edildi.

“HÜRRİYET’LE GÖRÜŞME İHTİYACI DUYMADIM”

Çayırova’da 30 işçinin işten çıkarılmasıyla ilgili verilen soru önergesinde, “İzmit Belediyesi’nden işten çıkarılanların Büyükşehire alınması durumunu tekrarlayacak mısınız?” sorusu ile ilgili Büyükakın, “Haksızlık yapıldıysa onları da alırım. Aynı hassasiyeti İzmit Belediyesi’nden çıkartılan işçiler için de gösterin. İzmit Belediyesi’nde işten çıkartılanların siyasi olarak çıkarıldığını düşündüğümüz için böyle yaptık. Çayırova’da da durum aynıysa gerekeni yaparız” dedi. Büyükakın, işten çıkarılmalarla ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le görüşmeye ihtiyaç duymadığını söyledi.

“METROYU DEVRETMEKLE, HATA MI YAPTIK?”

CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metrolarda projeyi ilgili bakanlık yaptığı zaman, ilgili belediyenin vergi gelirleri üzerinden her ay yüzde 5 kesinti yapılacağı kararının neden halkla paylaşılmadığını sordu. Büyükakın cevaben, ”Mayıs ayının 2019’unda çıkmış bir düzenleme. Eskiden bakanlık metroyu yapar belediye isterse belediyeye devrederdi. Metroyu bakanlık yaptığı ve işletmeyi de devrettiği için metronun gelirleri üzerinden yüzde 15’lik vergi kesilirdi. Mayıs ayında bu düzenleme yapıldı. Belediye gelirlerinden kesintinin yapılması söz konusu oldu. Bakanlık işletirse böyle bir kesinti olmaz. ‘Biz alacağız işleteceğiz’ derseniz para almasını kabul etmek durumundasınız. Metroyu bakanlık yapacak. Burada kamuoyundan gizlenen bir durum yoktur. Sanki metroyu devrettik de hata yaptık” dedi.

“RANTLAR BU ŞEKİLDE YARATILIYOR”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu Mahallesi’nde ki imar planına CHP grubu şerh koydu. CHP adına konuşan Orhan Tanış: “Çevre Bakanı kimse imar değişikliği ile imar rantı sağlayamayacak diyordu. Değer açısından bir kere kamu yararı kişisel yararı dengesi kişi dengesine bozuluyor” dedi. Tanış’a cevap veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Orhan abinin dediği bölge benim de oturduğum bölge. Kamusal alan ihtiyacını karşılayacak bir yerimiz var. Ada bazında komple vatandaşa ayrılmış bir yer var. Muhalefet bunu senaryolar üstüne yürütüyor. Kamu menfaati burada gözetilmiş. Yolların kaldırılması karşılığı vatandaşlar kendi arsasından bize yer sağladı” ifadelerini kullandı.