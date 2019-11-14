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Kocaeli’de 33 günde 9 İNTİHAR

Kocaeli genelinde 11 Ekim 2019 gününden 13 Kasım 2019 tarihine kadar 9 kişi çeşitli nedenlerle intihar ederek yaşamına son verdi
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Türkiye’de ekonomik şartlar, işsizlik, geçimsizlikten kaynaklanan aile kavgalarından dolayı intihar eden sayıları hızla artıyor. Özellikle son aylarda intihar edenlerin sayıları, korkunç boyuta ulaştı. Dün bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmada 11 Ekim ile 13 Kasım arasında intiharların sayısı çok ürkütücü. 33 günde toplam 9 kişi canına kıydı.  

ÇOĞU ERKEK, 1 KADIN

İntihar edenlerden kimi kendini astı, kimi silahla kendini vurdu. Canına kıyanlardan 8’i erkek, 1’i de kadın doktor. Erkekler içinde Derince’de imamın intiharı ile kadın doktorun intiharı, intiharın meslek tanımadığını gösterdi. Son intihar olayı ise Kartepe Ataevler Mahallesi’nde yaşandı. 25 yaşındaki Sezer Sakar, kendini iple astı.

İŞTE 33 GÜNDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE İNTİHAR EDENLER

12 EKİM- ÇAYIROVA

İhsan SARAÇ (37) – işçi

20 EKİM- DERİNCE

Ercan ÇAKIR (35)-İmam

27 EKİM- İZMİT

Artemiz YELDAN (58)-İşçi

28 EKİM- GÖLCÜK

Murat SARI-36-Serbest

31 EKİM- İZMİT

İsmail GÖRÜŞ- 35-Serbest

1 KASIM-DERİNCE

Abidin ÖZ-54- İşçi

8 KASIM-DERİNCE

Önder Karakaş-31-yönetici

13 KASIM- İZMİT

Emine ÖZDEMİR-52-Doktor

Sezer SAKAR- 25-Serbest

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