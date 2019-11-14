Kocaeli’de 33 günde 9 İNTİHAR

Türkiye’de ekonomik şartlar, işsizlik, geçimsizlikten kaynaklanan aile kavgalarından dolayı intihar eden sayıları hızla artıyor. Özellikle son aylarda intihar edenlerin sayıları, korkunç boyuta ulaştı. Dün bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmada 11 Ekim ile 13 Kasım arasında intiharların sayısı çok ürkütücü. 33 günde toplam 9 kişi canına kıydı.
ÇOĞU ERKEK, 1 KADIN
İntihar edenlerden kimi kendini astı, kimi silahla kendini vurdu. Canına kıyanlardan 8’i erkek, 1’i de kadın doktor. Erkekler içinde Derince’de imamın intiharı ile kadın doktorun intiharı, intiharın meslek tanımadığını gösterdi. Son intihar olayı ise Kartepe Ataevler Mahallesi’nde yaşandı. 25 yaşındaki Sezer Sakar, kendini iple astı.
İŞTE 33 GÜNDE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE İNTİHAR EDENLER
12 EKİM- ÇAYIROVA
İhsan SARAÇ (37) – işçi
20 EKİM- DERİNCE
Ercan ÇAKIR (35)-İmam
27 EKİM- İZMİT
Artemiz YELDAN (58)-İşçi
28 EKİM- GÖLCÜK
Murat SARI-36-Serbest
31 EKİM- İZMİT
İsmail GÖRÜŞ- 35-Serbest
1 KASIM-DERİNCE
Abidin ÖZ-54- İşçi
8 KASIM-DERİNCE
Önder Karakaş-31-yönetici
13 KASIM- İZMİT
Emine ÖZDEMİR-52-Doktor
Sezer SAKAR- 25-Serbest
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz