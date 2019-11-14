ODTÜ KYÖV Okulları'nın Yenilenen İlkokul Kütüphanesi

ODTÜ KYÖV Okulları 21.yüzyıl becerilerine sahip bireyler hazırlamanın yanı sıra okuduklarıyla çevresini biçimlendiren, okumayı yaşam tarzı haline getirmiş bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Başkan Yardımcısı Cihat Uçar’ın değerli katkılarıyla yenilenen ilkokul Cihat Uçar Kütüphanesi’nin açılışı 12 Kasım 2019 Salı günü ODTÜ KYÖV Okullarında gerçekleştirildi. Açılışta Sayın Uçar’a KYÖV Kurucu Başkanı Şerif Ünan tarafından teşekkür plaketi verilirken Yaratıcı Atölye Kulübü öğrencileri de kendi elleri ile yaptıkları güzel bir kağıt çiçek buketini takdim ettiler. Ardından kütüphaneye kitap bağışında bulunan Şükran Ünan adına teşekkür belgesi KYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Ünan’a Okul Müdürü Güler Telli tarafından takdim edildi.