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“Sapanca Gölü’nden su almaya başladık”

İSU’nun dünkü genel kurulunda konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, kuraklık seviyesinin içine girdiklerini söyledi. Sağlık, pazartesi gününden itibaren Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na iki pompayla su almaya başladıklarını söyledi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı meclisinin ardından İSU 2019 yılı 2’inci olağan genel kurulu Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kurulda 17 madde görüşülüp karara bağlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İSU Genel Müdürü Ali Sağlık konuşma gerçekleştirdi.

Sağlık yaptığı konuşmada, “2020 yılının bütçesini, 2020-24 yılları arasını kapsayan ve 2020 yılının performans programının sizlerin görüş ve onayınıza sunacağız. Alan büyüklüğümüz değişmedi 3 bin 505 kilometre. Kocaeli genelinde 13 adet içme suyu 23 adet de atık su arıtma tesisi işletmekteyiz. Abone sayımızın yüzde 70 arttığını, 821 bin rakamına ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Şehrimize tahminen yıl sonunda165 milyon civarında su vermiş olacağız. Ekim sonu itibariyle 672 bin 952 lira para topladık. Kayıp kaçak oranında 2005 yılında yüzde 72 olan oran, ekim sonu itibariyle yüzde 30.2 olarak gerçekleşti. 2019 yılının gelir bütçesi 920 milyon 974 bin lira idi, 2020 yılında gelir bütçesi 980 milyon 95 olarak ön gördük. 2019 yılında 1 milyar 89 milyon 774 milyon gider bütçemiz, bu yıl 1 milyar 47 milyon 574 bin TL olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

“3 YILIN ORTALAMASINDA GÖRÜNÜYOR”

Kuraklık hakkında konuşan Sağlık, “Şu anki su fiyatımız 3.74 kuruş. Kocaeli Türkiye genelinde su fiyatı bakımından, verimlilik açısından iyi noktada. Vatandaşımıza ucuz su vermek noktasında tüm gayretiyle çalışmaktadır. Başkanımız da tasarruflu ve verimli çalışma noktasında yön veriyor. İnşallah su fiyatında bu seviyeyi korumaya çalışacağız. 2020-2024 Stratejik Planda kurum olarak 5 yıl içinde 10 mevzuattan gelen stratejik amaç belirledik. Kocaeli’nin yıllık kapasitesi 245 milyon metreküp.  Kasım ayındayız, su kaynaklarının en düşük olduğu dönem. Yuvacık Barajı’nın havzası yüzde 20 seviyesinde. Geçen yıl aynı gün biraz daha düşük seviyedeydik. Biz kuraklığı belirli seviyelere göre takip ediyoruz. 2016’da yani en verimli dönemimizde Sapanca Gölü’nden su almaya başladık. Barajımızın yeterli hale geldiğini görünce alımı durdurduk. 2019’a baktığımızda son 3 yılın ortalamasında görünüyor. Kuraklık seviyesinin içerisine girmiş bulunmaktayız. Pazartesi gününden itibaren Sapanca’dan iki pompayla su almaya başladık. Yağışların haftaya geleceğini ön görüyoruz. Herhangi bir stres ve sıkıntı yok. Vatandaşlarımız istediği gibi su kullanabilir ama tasarrufu elden bırakmaması lazım” dedi.

Bugün 17:33 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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