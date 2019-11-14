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İzmit Belediyesi evi yanan vatandaşa koştu

İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
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İzmit Belediyesi Cedit Mahallesi’nde evi yanan vatandaşa yardım elini uzattı. Cedit Mahallesi’nde bulunan bir evde çıkan yangın sonrası ev sahibinin beslediği 3 kedi dumandan zehirlenerek telef oldu. Kullanılamaz hale gelen eve İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti.

YARDIM ELİ UZATTI

Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri evi yanan ve 3 kedisi telef olan vatandaşa ulaşarak acil ihtiyaçlarının karşılanacağı noktasında çalışmalar yapılacağını belirttiler. Ayrıca Dost Eller projesi kapsamında bağışta bulanacak vatandaşların aileye ulaşması noktasında da çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Bir acık araç ve 6 personel ile olay yerine giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de  evde çalışma başlatarak kullanılmaz hale gelen eşyaları temizledi.   Yangında kullanılmaz hale gelen eşyalar dışarı çıkarıldı. Yangın sonrası yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için seferber olan İzmit Belediyesi'ne teşekkür eden mağdur vatandaş böylesi zor bir durumda, olayı duyar duymaz yardımımıza koşan belediye yetkililerimizden Allah razı olsun” dedi

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