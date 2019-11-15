Kaza, Kandıra Orhan Mahallesi Karahasanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet D. idaresindeki 41 N 0156 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Mehmet D., devrilen traktörün altında sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan Mehmet D.’nin yardımına koşarken diğer yandan da durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.
Vatandaşlar tarafından Mehmet D. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet D., Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Devrilen traktörün altında sıkıştı
Kandıra'da devrilen traktörün altında kalan adam, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, Kandıra Orhan Mahallesi Karahasanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet D. idaresindeki 41 N 0156 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Mehmet D., devrilen traktörün altında sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan Mehmet D.’nin yardımına koşarken diğer yandan da durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz