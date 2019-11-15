İlimizde de sık sık görülüyor! Dikkat...

İstanbul başta olmak üzere Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Tekirdağ, Çanakkale iki gündür sis altında. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, hava ve deniz ulaşımı olumsuz etkilendi, seferlerde aksamalar ve iptaller oldu. Kars ve Iğdır da dün sisten etkilendi. Ulaşımı felç eden ve aksamalara yol açan sis, sağlığımızı da bozabilir. Uzmanlar, sisli havalarda kalp, astım, bronşit, KOAH hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini belirterek “Bu hastalar mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalı. Çünkü sis hava kirliliği etkisini daha da arttırır” dediler. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sis ve hava kirliliğinin ilişkili olduğunu belirterek, sisli havada, kirliliğin daha da fazla hissedildiğini söyledi. Kadıoğlu “Sis, hava kirliliğinin insan üzerindeki etkisini arttırıyor. Kirli olan havada sis daha yoğun olur. Sis ile hava kirliliği birleşince daha fazla zararı olur” dedi.

Kirliliğe dikkat

Türk Toraks Derneği Hava Kirlliği Görev Grubu Eşbaşkanı Doç. Dr. Haluk Çalışır ise sağlık sorunları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Çalışır, “Hava hareketi olursa kirlilik dağılabilir. Sis, hava hareketlerinin olmasını azaltır. Bir diğer faktör olan kirleticilerde sisin içindeki su ile birleşip başka, daha zararlı olan kimyasallara dönüşür” dedi. Hava kirliliğinin yarattığı kalp krizi, felç gibi risklerin, sisli havalarda daha da artabileceğini vurgulayan Çalışır, kronik hastalıkları olanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Çalışır “Maske kullanılabilir ama çok fazla işe yaramaz. Özel maske tipi var onu kullanmak lazım” değerlendirmesini yaptı.

Ümraniye alarmda

Ümraniye, Göztepe ve Esenyurt’ta güncel kirlilik oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Çalışır, söyleşimiz sırasında bu üç ilçedeki anlık verileri de aktararak şöyle devam etti: “Ümraniye’deki güncel Partikül Madde 10 (PM 10) değeri 1100 mikrogram/metreküp. 24 saatlik ortalama ise 133 mikrogram. Bu oldukça yüksek. Esenyurt’ta PM 10 güncel seviyesi 67.5 mikrogram/ metreküp, son 24 saatin ortalaması ise 121 mikrogram/ metreküp. Göztepe’de an itibarıyla PM 10 değeri 135 mikrogram/metreküp seviyesinde. PM 10 için AB ve Dünya Sağlık Örgütü 24 saatlik ortalamaya 50 mikrogram derken, Çevre Bakanlığı ise 70 mikrogram/metreküp değerini veriyor. Buna göre baktığımızda kirlilik oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz.”

Yapılaşma etkili

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ise hava kirliliğinin yapılaşma ile ilişkisine dikkat çekerek “İstanbul’da özellikle yoğun ve çok yüksek yapılaşmanın neden olduğu doğa olaylarından biri de rüzgâr koridorlarının engellenmesi. İstanbul’un doğası yapay engellerle birlikte de değişiyor. Hava sirkülasyonu engellendiği için kent merkezinde hava kirliliği yoğunlaşıyor” dedi.

Kimler dikkat etmeli

-Kalp yetmezliği olanlar

-KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) hastaları

-Kalp hastaları

-Astım solunum hastaları

-Çocuklarda alerjik bronşiti olanlar

-Felç geçirmiş hastalar