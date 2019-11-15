40 günden bu yana Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Ferit Çelik hayatını kaybetti. Eski Değirmendere Belediyesi Basın –yayın ve Kültür - sanat ve eski Bekirpaşa Belediyesi Eğitim – Kültür ve Sosyal etkinlikleri Müdürü olarak emekli olan ve sonrasında ilimizde günlük olarak yayınlanan gazetelerde yazılar yazan Ferit Çelik'in babasının vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Çelik'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii'nden kaldırılarak, toprağa verilecek.