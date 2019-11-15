40 günden bu yana Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Ferit Çelik hayatını kaybetti. Eski Değirmendere Belediyesi Basın –yayın ve Kültür - sanat ve eski Bekirpaşa Belediyesi Eğitim – Kültür ve Sosyal etkinlikleri Müdürü olarak emekli olan ve sonrasında ilimizde günlük olarak yayınlanan gazetelerde yazılar yazan Ferit Çelik'in babasının vefatı, sevenlerini yasa boğdu. Çelik'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii'nden kaldırılarak, toprağa verilecek.
Bugün 09:45 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:55 TSİ
Ferit Çelik hayatını kaybetti
40 günden bu yana yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren Vacit Çelik'in babası Ferit Çelik hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz