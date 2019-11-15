BİLNET'te anlamlı etkinlik

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan, Anaokulundan Anadolu ve Fen lislerine kadar toplam bin 400 öğrenci kapasiteli BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi’nde bir anlamlı etkinliğe daha imza atıldı. Kimya Bölümü öğretmenleri tarafından düzelenen etkinliğe lise öğretmen ve öğrencileri katıldı. Yerleşkenin lise öğrencilerine ait gölet manzaralı teras kafesinde gerçekleşen etkinlikte dünya mol günü nedeniyle kermes düzenlendi. Kimyada bir ölçüm birimi olarak kullanılan Mol Sayısının bulunuşunu kutlamak amacıyla düzenlenen kermeste ev yapımı ürünler satıldı. Buradan elde edilen gelir ve bağışlarla TEMA Vakfı’na fidan bağışı yapıldı. Fidan kampanyasına katılan 35 idareci ve öğretmen ile 34 öğrenciye önceki gün okul konferans salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.