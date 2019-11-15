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Kasım'da sivrisinekle mücadele

Kocaeli'de uzun yıllardan bu yana görülmeyen bir durum yaşanıyor. Vatandaşlar, Kasım ayında bile sivrisineklerin evlerinden eksik olmaması nedeniyle şikayetlerini dile getiriyorlar

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
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Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üredikleri ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek Kocaeli’nin tüm ilçeleri ekipler tarafından ilaçlandı.

 VEKTÖRLERE GEÇİT YOK

Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. 12 ilçede yapılan ilaçlama çalışmaları 20 araç, 1 adet Atv, 8 çarpı 8 amfibik araç, 57 uygulayıcı ve 5 kontrol mühendisi tarafından yapılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

 VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşların ise üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.

Bugün 09:58 TSİ - Gündem

Muhabirler : Ali Köksal , Barış Yahya Çinçin

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Yorumlar

(1)
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İzmitli filiz - Bu yaz dehşet sinek vardı. Şimdi mi çalışmaya başladılar. Asıl Mart ayında larva oluşumu zamanında çalışma yapmanız gerekiyor. 3 yıldır Kocaeli'nin sinekleri ülke gündemine oturdu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Kasım 10:11

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