Gebze'de meydana gelen olayda şirket çalışanı, şirket aracını mesai saatleri dışında özel işleri için kullanması nedeniyle işten çıkarıldı. Olay mahkemeye gtimesinin ardından, Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi kötüye kullanma" suçundan açılan davada, çalışan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi. İş sözleşmesinin feshi nedeniyle açılan davada ise Gebze 3. İş Mahkemesi, iş akdinin haksız nedenle feshedildiği gerekçesiyle çalışan hakkında kıdem ve ihbar tazminatına hükmetti. Temyize giden davada, Yargıtay kararı bozarak, iş akdinin haklı nedenle feshedildiği sonucunu hükmetti.
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On binlerce çalışanı ilgilendiriyor!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı şirkete ait aracı ve bazı malzemeleri mesai saatleri dışında özel işlerinde kullandığı tespit edilen çalışanın iş akdinin feshedilmesini haklı buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz