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O hattın kullanıcılarına müjde!

Büyükşehir, hat 805’in güzergâhını 15 kilometre artırarak 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren Kandıra merkeze aktarmasız ulaşımın müjdesini verdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Dairesi Başkanlığı koordinesinde UlaşımPark A.Ş. tarafından 805 hattının güzergâhı, 15 kilometre uzatılarak son durağı Kandıra merkeze alındı. 18 Kasım 2019 Pazartesi gününden itibaren yeni güzergâhında seferlerine başlayacak hat 805, bölge halkının Kandıra’ya ulaşımını aktarmasız olarak sağlayacak.

 VATANDAŞ İSTEDİ ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Kandıra köylerinde ikamet eden vatandaşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne gelen talepler doğrultusunda yetkililer tarafından ar-ge çalışması yapılarak 805 numaralı hattın hangi konumdan ne şekilde Kandıra merkeze gideceği hesaplandı, incelendi ve hattın yeni güzergâhı çizildi. Mevcut güzergâh üzerinde bulunan köylerden gelen yoğun talepler doğrultusunda hat 805 yeni güzergâhıyla vatandaşların hizmetine alınarak Kandıra merkeze ulaşım sağlayacak.

 GİDİŞ DÖNÜŞ 124 KİLOMETRE

Yapılan düzenlemeden sonra hat 805’in güzergâh mesafesi gidiş dönüş 124 kilometreye çıkarıldı. Hat, Pazartesi günü itibarıyla toplamda 3 gidiş 3 geliş 6 sefer gerçekleştirecek. Güzergâh üzerinde vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilecek hatta yapılan iyileştirme, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere seferlerine devam edecek hat 805, vatandaşları Kandıra merkeze aktarmasız ulaştıracak.

 

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