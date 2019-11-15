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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.
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Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2.9 puanlık artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı Temmuz ayında ise yüzde 13.9 seviyesindeydi. Ayrıntılar geliyor...

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