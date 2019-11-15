Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2.9 puanlık artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı Temmuz ayında ise yüzde 13.9 seviyesindeydi. Ayrıntılar geliyor...
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İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz