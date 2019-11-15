Karamürsel'de bazı vatandaşların bir otelde fuhuş yapıldığına dair polise yapmış olduğu şikayetler üzerine, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bahse konu otele baskın yapıldı. Gerçekleştirilen baskında hayat kadını olduğu iddia edilen ybancı uyruklu S.D(30), A.P(25), S.P(23)A.K(27), A.A(38) isimli kadınlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlar, tamamlanan işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Karamürsel'de fuhuş operasyonu
Karamürsel'de bazı vatandaşların bir otelde fuhuş yapıldığına dair polise yaptıkları şikayetler üzerine, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz