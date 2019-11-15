Özel Körfezim'de heyecan veren yarış!

Geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü Masa Tenisi Turnuvası Özel Körfezim Eğitim Kurumları'nın evsahipliğinde 12-13 Kasım'da yapıldı.Açılışını Körfez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kadir Zorlu'nun yaptığı turnuvaya çevre okullardan öğretmenler ve idareciler katıldı.İki gün süren çekişmeli maçlardan sonra birinci Özel Körfezim Eğitim Kurumları oldu.İkinci Körfez M.T.A.L olurken üçüncülüğü Körfezkent Emlakkonut Ortaokulu ve İgsaş Ortaokulu paylaştılar.Kapanış konuşmasında; katılan takımlara teşekkür eden Özel Körfezim Eğitim Kurumları Müdürü Eyüp Sultan Keskin ,tüm meslektaşlarının öğretmenler gününü de kutladı.