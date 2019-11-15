Kocaelispor’un eski futbolcularından ve “Cum Cum” olarak bilinen Mustafa Serdar’ın annesi Aysel Serdar hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve Kozluk Mahallesi 2. Yol Fethiye Apartmanı’nda ikamet eden Aysel Serdar 1956 doğumluydu. Seka emeklisi Feyzi Serdar’ın eşi, 3 erkek evlat sahibi olan Aysel Serdar’ın cenazesi Kozluk Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.