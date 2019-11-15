Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan, Demokrat Parti (DP) Gölcük eski ilçe başkanlarından Raşit Yılmaz sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi. Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 617. Sokakta, Raşit Yılmaz 41 AY 524 plakalı aracıyla 3 katlı bir binanın duvarına çarptı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte binanın 1. katında bulunan evin demir parmaklıkları önünde durabildi. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, Raşit Yılmaz ve eşi Ayşe Yılmaz yaralandı. Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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İlçe başkanı trafik kazası geçirdi
Demokrat Parti Gölcük Eski İlçe Başkanı Raşit Yılmaz, sabah saatlerinde trafik kazası geçirdi
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Yorumlar
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Hekimoğlu - Geçmiş olsun. Sayın Başkan. Allah Kaza Bela Vermesin. İnşallah
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