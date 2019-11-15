ETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında, 2011 yılında KPSS sorularını çalarak, örgüt üyelerine dağıttıkları iddia edilen şüphelilere yönelik aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında hakkında yakalanma kararı verilen 121 şüpheliden 45’i yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgularına başlandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyon kapsamında, aranan diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
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KPSS sorularını çalanlara operasyon
Operasyon kapsamında hakkında yakalanma kararı verilen 121 şüpheliden 45’i yakalandı.
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Yorumlar
(1 )
Tekin 41 - BENDE DERIMKI BU FETO ALCAGI 40 YILDIR VAR.BU 2011 E MAHSUS DEGILDIR.HER YIL CALMISTIR BU ALCAKLAR
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