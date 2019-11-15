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KPSS sorularını çalanlara operasyon

Operasyon kapsamında  hakkında yakalanma kararı verilen 121 şüpheliden  45’i yakalandı.
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ETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında,  2011 yılında KPSS sorularını çalarak, örgüt üyelerine dağıttıkları iddia edilen   şüphelilere yönelik aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı  operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında  hakkında yakalanma kararı verilen 121 şüpheliden  45’i yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında   yakalanan şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgularına başlandı.   Ankara İl Emniyet Müdürlüğü  Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen  operasyon kapsamında, aranan diğer şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

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Yorumlar

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Tekin 41 - BENDE DERIMKI BU FETO ALCAGI 40 YILDIR VAR.BU 2011 E MAHSUS DEGILDIR.HER YIL CALMISTIR BU ALCAKLAR

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