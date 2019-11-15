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Türkiye’de üretilen Hyundai i20 Dünya Ralli Şampiyonu oldu

Hyundai, WRC Dünya Ralli Şampiyonası 2019 sezonunu 380 puanla şampiyon olarak tamamladı
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Hyundai Motorsport, 2019 WRC Dünya Ralli Şampiyonası’nı markalar kategorisinde şampiyon olarak tamamladı. Thierry Neuville, Sebastien Loeb, Dani Sordo ve Andreas Mikkelsen gibi dünyaca ünlü pilotlarıyla sezona fırtına gibi giriş yapan Hyundai Motorsport takımı, Fransa Rallisi, Arjantin Rallisi, Sardinya Rallisi ve İspanya Rallisi olmak üzere 4 farklı ülkede yarışı birincilikle tamamladı. Ayrıca, 13 kez de podyuma çıkarak iddiasını sürdüren Hyundai Takımı, toplamda 380 puana ulaşarak markanın tarihinde bir ilke imzasını attı.

Güney Galler bölgesindeki orman yangınları nedeniyle iptal edilen Avustralya Rallisi ise sezonun son yarışıydı. İptal edilen yarışla beraber şampiyonluğu tescillenen Hyundai Motorsport, kupasını 6 Aralık’ta teslim alacak. Zafer ve üzüntüyü bir arada yaşayan pilotlar ve tüm takım çalışanları, yangından etkilenen herkese en iyi dileklerini iletmeyi de unutmadı.

Hyundai’nin başarılarla dolu ralli serüveni

Gövdesi ve alt yapısı İzmit’te üretilen Hyundai i20 Coupe WRC, sezonun tüm etaplarında istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde performans göstererek ralli tutkunlarının da en büyük favorisi haline geldi. 19 Aralık 2012 yılında kurularak testlere başlayan i20, 2014 yılında da resmi olarak yarışlara katıldı. Aynı sezon içerisinde Meksika Rallisi’nde ilk podyumuna Thierry Neuville ile çıkan Hyundai Takımı daha sonra Almanya Rallisi’ni kazanarak gelecek yıllar için umut aşılamaya devam etti.

2015 yılındaki ikinci WRC sezonunda ise tutarlılık ve performans derecesini geliştiren takım, İsveç, Sardinya ve İspanya’da podyuma çıktı.

WRC dünyasında saygınlığını artırarak zafere emin adımlarla koşan Hyundai Takımı, 2016 yılında müşterileri için geliştirdiği R5 kategorisiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti ve ralli severlere tam zamanlı hizmet etmeye başladı. Sezon boyunca 12 kez podyuma çıkan pilotlar, Arjantin ve Sardinya’da ise birincilik elde ederek zirveye bir adım daha yaklaştı. 2017'de dört, 2018'de ise üç kez birincilik kazanan takım, 2019 yılında da 380 puanla markalar şampiyonu oldu. 2020 yılında yapılacak zorlu yarışlar öncesi, takıma 2019 WRC Şampiyonu Estonyalı Ott Tanak’ı da dahil eden Hyundai, böylelikle motorsporları dünyasında rekabete bambaşka bir boyut kazandırmış oldu.

Hyundai Motor Grubu Ürün Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Thomas Schemera konuyla ilgili olarak, “Hyundai Motorsport, Hyundai'nin dayanıklılığını ve N departmanımızın yüksek performans ruhunu çok iyi bir şekilde harmanlıyor. Takımın şampiyonluk adına sergilediği kararlı mücadeleyi izlemek inanılmazdı ve Hyundai’nin ilk kez WRC dünyasında böyle bir zafere ulaşması da bizim için  bir ayrıcalıktı. Motorsporları ve yüksek performans zafere birlikte gider ve ikisini birbirinden ayırmak imkansızdır. Biz de ralli etaplarındaki başarımızı yol versiyonlarımıza aktararak müşterilerimizin sürüş zevklerini arttırmaya odaklanacağız” dedi.

Belçikalı Thierry Neuville ise “2019 sezonu bizim için çok özel bir macera oldu ve açıkçası FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nı kazanmaktan dolayı büyük zevk duyuyorum. Şampiyon olmak inanılmaz bir başarı. Çünkü, yıl boyunca pek çok zorluluklar oldu ve her zafer bizim için çok önemliydi. Ancak bu sonuçtan daha önemlisi, Hyundai Motorsport 6 yılda çok fazla büyüdü ve bugün dünyanın en önemli takımlarından biri haline geldi. Özel, yetenekli ve profesyonel kişilerden oluşan harika bir ekibimiz var. Şampiyonluk için hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

2019 WRC Dünya Şampiyonu Ott Tanak da Hyundai’de

Hyundai Motorsport Takımı, Estonyalı ralli pilotu Ott Tanak’ı iki yıllık imzayla bünyesine katarak 2020 sezonuna müthiş bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 2020 ve 2021 sezonunda Hyundai i20 Coupe WRC ile yarışacak olan Tanak, takımın diğer ünlü isimleri Neuville, Loeb ve Sordo’yla şampiyonluğu kovalayacak. Ott Tanak ve co-pilotu Martin Jarveoja, 2020 WRC sezonunun 14 yarışında direksiyonda olacak ve ayrıca aracın gelişimine de katkı sağlayacak.

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