Prometeon Türkiye, Kocaelisporlu futbolcular ve yöneticilerle Kalite Haftası'nı kutladı

Prometeon Türkiye’nin ev sahipliğinde İzmit’te gerçekleştirilen Kalite Haftası kutlamalarına, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, Kalite Direktörü Alper Erkal, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, Başkan Yardımcısı Bekir Halefler, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ve futbolcuların yanı sıra Lastik-İş temsilcileri ve Prometeon Türkiye çalışanları katıldı. Prometeon Türkiye’nin İzmit Fabrikasındaki sosyal tesislerinde düzenlenen törende; Prometeon çalışanları, Kocaelispor’u meşaleler yakarak bayraklarla, şampiyon tezahüratları karşılarken, büyük bir coşku yaşandı.

Özer: “Kalite bizim üretim standartlarımız için en önemli değer”

Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer yaptığı konuşmada ‘’1962 yılında kurulan bu fabrikada çalışanlarımızla birlikte birçok başarıya imza attık. Şimdi Pirelli Marka endüstriyel lastiklerin üretim merkezi olarak, İzmit fabrikamız gerek kalite gerekse de başarıları ile en güvendiğimiz üretim tesisi konumunda. Her türlü başarıyı bu ailenin birer ferdi olarak gördüğümüz çalışanlarımız ile birlikte gerçekleştirdik. Bundan sonrada yine büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Kalite bizim üretim standartlarımız için en önemli değer. Kalite konusunda tüm çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için her yıl Kalite Haftasını kutlamaya ve çalışanlarımızda bu bilinci yaratmaya devam ediyoruz. Kocaeli’den dünyaya üretim yapan bir marka olarak da şampiyon görmek istediğimiz Kocaelispor futbolcularına ve yöneticilerine bu önemli günde bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum’’ dedi. Kalite Direktörü Alper Erkal ise “Pirelli Marka endüstriyel lastik üretmede fabrika olarak gücünü ve kalitesini dünyaya kanıtlamış bir üretim tesisiyiz. Kalite yönetimi olarak tüm ekip çalışanlarımız Prometeon dünyasına örnek olmaya devam ediyor. Kalite standartları olmayan hiçbir markanın ayakta kalamayacağı önemli bir gerçek. Prometeon Türkiye olarak, biz de mevcut kalite standartlarımızı daha da yükselterek, büyümeye ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Dinçel: “Kocaelispor olarak, her hafta bir kalite sınavı veriyoruz”

Prometeon Türkiye çalışanlarının coşkulu tezahüratı ile konuşmasına başlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel ise “Prometeon Türkiye vesilesiyle Kalite Haftasını kutluyoruz. Biz de Kocaelispor olarak, her hafta bir kalite sınavı veriyoruz. Sizleri de tribünden çok daha güçlü destek için maçlarımıza bekliyoruz’’ diye konuştu. Birleşmiş Milletler 1990 yılında, kalitenin refah artışına ve kurumsal gelişmeye katkısı konusunda dünya çapında farkındalığı artırmak amacıyla Kasım ayının ikinci Perşembe gününün “Dünya Kalite Günü” olarak kutlanması kararı aldı. Bu karara paralel olarak Avrupa Kalite Teşkilatı’na (EOQ) üye ülkelerde de Kasım ayının ikinci haftası “Avrupa Kalite Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu çerçevede bu yıl 8 Kasım Dünya Kalite Günü, 5-11 Kasım tarihleri arası ise Avrupa Kalite Haftası olarak kutlanmaya devam ediyor.