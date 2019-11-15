İzmitli iş adamı Mehmet Avcı'nın, Anıtkabir'de Recep Tayyip Erdoğan sloganı atan gençler için kullandığı ifadeler tepki topladı. Buna göre Avcı, sosyal medyada paylaştığı videoda, AKP'li vatandaşlara küfür etti. Mehmet Avcı'nin videosu kısa sürede etki yaratırken, videoyu izleyen vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.
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İzmitli iş adamından şok sözler
İzmitli bir iş adamı tarafından sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilen görüntüler infaal yarattı
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Yorumlar
(2 )
Ersoy Kandemir - Helal olsun Mehmet Avcı’ya.Yok mu memlekette bir tane kurum kuruluş bu şahısın savunduklarını savunabilecek!
İzmitli - Sinirlenmeye gerek yok. Aynen geri iade edin yeterli.
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