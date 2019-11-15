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İzmitli iş adamından şok sözler

İzmitli bir iş adamı tarafından sosyal medyada paylaşıldığı iddia edilen görüntüler infaal yarattı

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İzmitli iş adamı Mehmet Avcı'nın, Anıtkabir'de Recep Tayyip Erdoğan sloganı atan gençler için kullandığı ifadeler tepki topladı. Buna göre Avcı, sosyal medyada paylaştığı videoda, AKP'li vatandaşlara küfür etti.  Mehmet Avcı'nin videosu kısa sürede etki yaratırken, videoyu izleyen vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. 

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Yorumlar

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02

Ersoy Kandemir - Helal olsun Mehmet Avcı’ya.Yok mu memlekette bir tane kurum kuruluş bu şahısın savunduklarını savunabilecek!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Kasım 15:41
01

İzmitli - Sinirlenmeye gerek yok. Aynen geri iade edin yeterli.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 15 Kasım 14:39

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