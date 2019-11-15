İzmitli iş adamından şok sözler

İzmitli iş adamı Mehmet Avcı'nın, Anıtkabir'de Recep Tayyip Erdoğan sloganı atan gençler için kullandığı ifadeler tepki topladı. Buna göre Avcı, sosyal medyada paylaştığı videoda, AKP'li vatandaşlara küfür etti. Mehmet Avcı'nin videosu kısa sürede etki yaratırken, videoyu izleyen vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.