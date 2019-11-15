O şirket Kocaeli'de konkordato istedi

Merkezi İstanbul’da bulunan, Kocaeli’de de bazı konut projeleri yapan Anadolum İnşaat adlı şirket, geçtiğimiz Haziran ayından konkordato istemişti. Girdiği darboğazdan çıkmayan şirket başvurusunu Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptı. Konkordato başvurusunu değerlendiren Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, Anadolum İnşaat Anonim Şirketi hakkında daha önce verdiği geçici mühlet kararı sonrası, şimdi de 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca, komiser gül Fırat Arpınar'ın görevinin devamına, mali müşavir Zafer Şanal ile hukukçu Erkan Sonar'ın konkordato komiseri olarak atanmalarına karar verdi. bir sonraki duruşma 10 Eylül günü yapılacak.