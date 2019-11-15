Halk ekmek nerede satılacak?

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından halk ekmek satışı İzmit’te başlayacak. İzmit'te belirlenen 13 ayrı noktada halk ekmek satışı yapılacak. Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından satışların yapılacağı büfelerin siparişlerinin verildi. Büfeler gelir gelmez yerlerine yerleştirilerek halk ekmek satışları başlayacak. İzmit’te halk ekmek satışlarının ise 30 Kasım’da başlaması bekleniyor. Halk ekmek büfelerinden 200 gram halk ekmeğin 1 liradan, 400 gram halk ekmeğin ise 2 liradan satılacak
NERELERDE SATILACAK?
İzmit’te Alikahya Merkez, Bayındırlık-Dünya Bankası, Bağçeşme Meydanı, Bekirdere Mimar Sinan Ortaokulu, Gültepe Mahallesi, Yahya Kaptan, Tavşantepe, Topçular Şeref Meydanı, Kuruçeşme Parkı, Yeni Cuma Parkı, 42 Evler Sanayi Mahallesi, Anıtpark ve Yeşilova Özbek Çeşme Meydanı’nda büfeler konulacak. Halk ekmek büfelerinde satışlar; 06.00-08.00, 12.00-14.00 ve 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Pazar günü ve resmi tatillerde büfeler kapalı olacak.
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Yorumlar
(1 )
Cenk Cemil - Tatillerde kapalı olacakmış ! Öyle ya tatillerde de yoksullar ekmek yemeyiversin! Zaten bu Halk Ekmek işi prematüre doğuyor ! Satış noktalarına uzak kalan vatandaşlar ulaşım aracına binmek zorunda ! Dar gelirliler için pek bir getirisi olmayacak ! Ne yazık ki, Kocaeli olarak bu işi doğru-dürüst becermediğimiz işlerden birisi de bu olmuştur !
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