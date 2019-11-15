Halk ekmek nerede satılacak?

Cenk Cemil - Tatillerde kapalı olacakmış ! Öyle ya tatillerde de yoksullar ekmek yemeyiversin! Zaten bu Halk Ekmek işi prematüre doğuyor ! Satış noktalarına uzak kalan vatandaşlar ulaşım aracına binmek zorunda ! Dar gelirliler için pek bir getirisi olmayacak ! Ne yazık ki, Kocaeli olarak bu işi doğru-dürüst becermediğimiz işlerden birisi de bu olmuştur !