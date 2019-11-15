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Pirelli, 5G şebekesi ile etkileşim kurarak, lastik üreten ilk şirket oldu

Pirelli, akıllı lastikler tarafından yol yüzeyiyle ilgili olarak algılanan bilgileri 5G şebekesi üzerinden müşterilere ileten dünyadaki ilk lastik şirketi oldu.
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Şirket Torino'da “Dünyanın ilk 5G destekli ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) hizmetleri” kullanım etkinliğini lanse etti. Etkinlik, Pirelli'nin de üyesi olduğu 5GAA - Otomotiv Derneği tarafından düzenlenen “Araçtan Her Yere, İletişimde 5G Yolu” etkinliğinde gerçekleşti.Pirelli, Ericsson, Audi, Tim, Italdesign ve KTH ile birlikte Lingotto binasının çatısında gerçekleştirdiği denemede sensörlerle donatılmış ‘Pirelli Cyber Tyre’ lastiklerle donatılan ve 5G şebekesine bağlı bir otomobilin, lastiklerin algıladığı ‘suda kızaklama’ riskini takip eden bir araca nasıl iletebildiğini gösterdi. Bu uygulama, 5G’nin ultra geniş bandı ve düşük gecikme süresi sayesinde mümkün oldu.

Otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesinde aktif rol oynayacak

Araç ile yol arasındaki tek bağlantı noktası olan lastikler, Pirelli'nin mükemmelleştirdiği teknoloji sayesinde araç ve şoförle, 5G potansiyeli sayesinde de tüm yol altyapısıyla iletişim kurmayı başardı. İçinde bir sensör bulunan Pirelli Cyber Tyre, gelecekte lastik modeli, kat edilen kilometre, dinamik yük ve bir ilk olarak su birikintilerinden zayıf kavramaya kadar yol yüzeyindeki olası tehlike durumları gibi verileri otomobile iletecek. Bu bilgiler otomobilin kontrol ve sürüş destek sistemlerini adapte etmesini, güvenlik, konfor ve performans seviyesini ciddi ölçüde geliştirmesini sağlayacak. Aynı bilgiler, diğer otomobillere ve altyapıya da iletilecek. Pirelli, 5G'nin potansiyeli sayesinde lastiği karayolu ulaşım ekosisteminin tamamını kapsayan daha geniş bir iletişim bağlamında konumlandırabilecek ve geleceğin mobilite ve otonom sürüş sistemleri için çözüm ve hizmetlerin geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunabilecek.

Track Adrenaline ürünü de tanıtıldı

Pirelli bu yıl sensörlü P Zero Trofeo lastikleri serisini içeren ve pist meraklılarına hitap eden Italia Track Adrenaline ürününü de tanıttı. Track Adrenaline, bir pist mühendisinin sanal versiyonu gibi hareket ederek lastik basıncını ve sıcaklığını gerçek zamanlı izleyip bu bilgileri telemetrik verilerle birleştiriyor ve sürücüye pist performansını nasıl artıracağına dair göstergeler ve öneriler sunuyor.

Sürücülerin ihtiyaçları karşılanacak 

Lastiklerin sensörlerle donatılması, Pirelli’nin otomobil üreticileri, filolar ve genel olarak sürücülerin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak ve halen devam eden değişikliklere uyum sağlamak için “terzi işi” özel ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanan “Mükemmel Uyum” stratejisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor.

Bugün 12:12 TSİ - Ekonomi

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