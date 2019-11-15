Uzun süredir sessiz kalan eski balkan şampiyonlarının kulübü olan Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün küçük binicileri gelecek için umut veriyor. Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün Pony Atlar kategorisinde eğitim alan altyapı binicileri Yaren Öztürk, Deniz Bozdurgut ve İdil Özpınar, çalışmalarda gösterdikleri performansla şampiyon olma yolunda ilerliyorlar. Atlı Spor Antrenörü Merve Balcıoğlu’nun çalıştırdığı biniciler, 3 yıldır sıkı bir eğitime tabi tutuluyor.
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İşte Atlı Spor'un 3 yıldız atlısı
Uzun süredir sessiz kalan eski balkan şampiyonlarının kulübü olan Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün küçük binicileri gelecek için umut veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz