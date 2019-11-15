İşte Atlı Spor'un 3 yıldız atlısı

Uzun süredir sessiz kalan eski balkan şampiyonlarının kulübü olan Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün küçük binicileri gelecek için umut veriyor. Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nün Pony Atlar kategorisinde eğitim alan altyapı binicileri Yaren Öztürk, Deniz Bozdurgut ve İdil Özpınar, çalışmalarda gösterdikleri performansla şampiyon olma yolunda ilerliyorlar. Atlı Spor Antrenörü Merve Balcıoğlu’nun çalıştırdığı biniciler, 3 yıldır sıkı bir eğitime tabi tutuluyor.