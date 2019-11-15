Gizem üzüldü, Sasa sevindi: 59-56

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye milli takımında yer alan İzmit Belediyeli Gizem ile Sırbistan milli takımında yer alan Sasa Cado rakip oldu. Sırbistan’da oynanan maçta milli takım rakibine 59-56 mağlup oldu. İlk periylodu13-15 Türkiye önde bitirirken, diğer periyotları 27-25 ve 44-39 Sırbistan önde kapadı. Ev sahibi ekip açı da 59-56 kazandı. Gizem Yavuz 5 asist ve 6 sayı ile maçı tamamladı. Sasa ise az süre aldı.