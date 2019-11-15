Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye milli takımında yer alan İzmit Belediyeli Gizem ile Sırbistan milli takımında yer alan Sasa Cado rakip oldu. Sırbistan’da oynanan maçta milli takım rakibine 59-56 mağlup oldu. İlk periylodu13-15 Türkiye önde bitirirken, diğer periyotları 27-25 ve 44-39 Sırbistan önde kapadı. Ev sahibi ekip açı da 59-56 kazandı. Gizem Yavuz 5 asist ve 6 sayı ile maçı tamamladı. Sasa ise az süre aldı.
Bugün 12:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:24 TSİ
Gizem üzüldü, Sasa sevindi: 59-56
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye milli takımında yer alan İzmit Belediyeli Gizem ile Sırbistan milli takımında yer alan Sasa Cado rakip oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz