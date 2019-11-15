İzmit Gültepespor’da hedef 3 puan

Bu sezon başarılarıyla göz dolduran ve oynadığı başarılı futbolla sezonun ilk yarısını lider tamamlayan İzmit Gültepespor 1.Küme Futbol takımı, 9 maçta 7 galibiyet 2 mağlubiyet alarak ilk yarıyı 21 puanla bitirmişti. İzmit Gültepespor bugün M.Ali Kağıtçı’da, 10 puanla 6’ıncı sırada bulunan Körfez Esenspor ile zorlu maça çıkacak. İzmit Gültepespor ile Körfez Esenspor maçı saat 18.00’de başlayacak. Gültepespor taraftarı adeta evi gibi gördüğü M.Ali Kağıtçı’da oynanacak maça yoğun ilgi gösteriyor.