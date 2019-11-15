Bu sezon başarılarıyla göz dolduran ve oynadığı başarılı futbolla sezonun ilk yarısını lider tamamlayan İzmit Gültepespor 1.Küme Futbol takımı, 9 maçta 7 galibiyet 2 mağlubiyet alarak ilk yarıyı 21 puanla bitirmişti. İzmit Gültepespor bugün M.Ali Kağıtçı’da, 10 puanla 6’ıncı sırada bulunan Körfez Esenspor ile zorlu maça çıkacak. İzmit Gültepespor ile Körfez Esenspor maçı saat 18.00’de başlayacak. Gültepespor taraftarı adeta evi gibi gördüğü M.Ali Kağıtçı’da oynanacak maça yoğun ilgi gösteriyor.
Bugün 12:26 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:29 TSİ
İzmit Gültepespor’da hedef 3 puan
Bu sezon başarılarıyla göz dolduran ve oynadığı başarılı futbolla sezonun ilk yarısını lider tamamlayan İzmit Gültepespor 1.Küme Futbol takımı, 9 maçta 7 galibiyet 2 mağlubiyet alarak ilk yarıyı 21 puanla bitirmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz