Okullar dün ara tatile çıktı Haydi çocuklar sahalara!..

U12 Futbol Ligi ikinci yarı ikinci hafta maçları bugün 5 statta oynanacak. Toplam 46 maçın oynanacağı lig maçları, şenlik havasında oynanacak. Veliler de maçlara yoğun ilgi gösteriyor. M.Ali Kağıtçı’da 12, KBŞ. BLD. Vinsan’da 8, Gölcük Kavaklı’da 9, Derince Sentetik Sahada 7 ve Gebze Metin Oktay’da 10 maç oynanacak. Maçlar saat 11.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz