Beden Eğitimi ve Spor Zümresi’nin hazırladığı ve geleneksel hale gelen, öğrencilerin heyecanlı mücadelelerine sahne olan Nadide Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuva süresince futbolun güzel yanları ve heyecanlı anları yaşatan öğrenciler tebrik edildi. Okulun öğretmenlerinden Burak Uzuner’in düzenlediği turnuva, yine ses getirdi.
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Kupayı kaptılar, tatile çıktılar
Beden Eğitimi ve Spor Zümresi’nin hazırladığı ve geleneksel hale gelen, öğrencilerin heyecanlı mücadelelerine sahne olan Nadide Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası tamamlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz