Kupayı kaptılar, tatile çıktılar

Beden Eğitimi ve Spor Zümresi’nin hazırladığı ve geleneksel hale gelen, öğrencilerin heyecanlı mücadelelerine sahne olan Nadide Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuva süresince futbolun güzel yanları ve heyecanlı anları yaşatan öğrenciler tebrik edildi. Okulun öğretmenlerinden Burak Uzuner’in düzenlediği turnuva, yine ses getirdi.