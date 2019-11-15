Türkiye Kadınlar Futbol Birinci ligi temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, yarın Fomget ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Hasan Alemdaroğlu yönetiminde Fomget maçı hazırlıkları sürdüren ekibi, rekortmen hoca “Tahammül etmek zafere ulaşmak için ilk şarttır” diyerek motive ediyor. Başkent Ankara’daki Sincan Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Ece Tekmen dışında eksiği bulunmayan ekibimiz Başkent deplasmanından 3 puanla dönüp alt sıraları düşünmek istemiyor. Antrenmanlarını Gölcük ve İzmit’te sürdüren ekibimizde moraller süper.
Bugün 12:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:32 TSİ
Futbolcu kadınlar Fomget’i gözüne kestirdi
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sezonun 4. maçını yarın Fomgetspor ile deplasmanda oynayacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz