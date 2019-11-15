Futbolcu kadınlar Fomget’i gözüne kestirdi

Türkiye Kadınlar Futbol Birinci ligi temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, yarın Fomget ile karşı karşıya gelecek. Antrenör Hasan Alemdaroğlu yönetiminde Fomget maçı hazırlıkları sürdüren ekibi, rekortmen hoca “Tahammül etmek zafere ulaşmak için ilk şarttır” diyerek motive ediyor. Başkent Ankara’daki Sincan Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Ece Tekmen dışında eksiği bulunmayan ekibimiz Başkent deplasmanından 3 puanla dönüp alt sıraları düşünmek istemiyor. Antrenmanlarını Gölcük ve İzmit’te sürdüren ekibimizde moraller süper.