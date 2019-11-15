Tufan Hoca'yı kalbimize gömdük

Süper Lig'de 1993-1998 yılları arasında yardımcı hakemlik yapan ve Kocaelispor’da da yıllarca kurum personeli olarak çalışan Tufan Noyan son yolcuğuna uğurlandı

HAKEM CAMİASI AKIN ETTİ

Geçirdiği mide kanaması nedeni ile evinde vefat eden Süper Lig Eski Yardımcı Hakemi ve Kocaelispor’un eski personellerinden Tufan Noyan son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye MHK Eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kocaelispor Eski Başkanı Muammer Çelik, Kocaeli İl Hakem Kurulu Başkanı Orhan Günen, TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Av. Özhan Kurt, Basketbol Eski İl Temsilcileri Cengiz Kahraman ve Metin Kaymaz, Kocaeli Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Kalcı, İHK yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda gözlemci, hakem, Gençlik Sporun eski ve mevcut personelleri katıldı.

ALP VE YILDIRIM’DAN ÇELENK

Kocaelispor adına Alt Yapı Sorumlusu Aydın Günaydın, eski futbolcuları, altyapı teknik adamları ile personelinin yer aldığı cenazede MHK Başkanı Zekeriya Alp ve MHK 2. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım tarafından çelenkgönderildiği görüldü. Kocaelispor adına mevcut ve eski her hangi bir yöneticinin cenazeye katılmaması ya da bir çelenkle taziyede bulunulmaması yadırgandı.Berkem adında bir erkek evlat sahibi olan Noyan 55 yaşındaydı. İzmit Dolphin AVM yanında bulunan Eren Camii’nde öğlen namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verilen Merhum Noyan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.