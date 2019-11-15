Mertspor’a moral yemeği

1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu’nun iddialı takımlarından Mertspor yemekte bir araya geldi. Yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular Nusretiye maçı öncesi moral buldu
BEDRİ USTA’DA BULUŞTULAR
İzmit La Flora Otel altında faaliyet gösterenBedri Usta’da bir araya gelen Mertspor’da teknik adam Muharrem Boz, futbolcular ve yöneticiler bol bol sohbet ederken sezonun ikinci yarısında da istikrarlı futbol olması için tek yumruk olunacağının sözünü verdiler. Kulübün yöneticilerinden Birol Erson “Mertspor olarak sezona iyi başladık. İlk 6 haftada 16 puan aldık ancak son 3 maçta sakat ve cezalı futbolcularımızın fazlalığı ile kayıplar yaşadık. Gültepe ile aramızda 4 puanlık bir fark var bu farkın kapanacağına inanıyoruz. Bölgemizin ve ilimizin saygın mekanlarından Bedri Usta’nın sahibi Mustafa Paşalıoğlu’na da Mertspor Kulübü adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz