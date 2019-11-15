1.Küme’de ikinci yarı 9 maçla devam ediyor

Bir haftalık aradan sonra dün kayam ikinci yarısı start alan 1.Küme futbol Ligi’nde bugün B ve D, yarın ise A ve C grubu maçları oynanacak. Dün gazetemiz baskıya girerken, 1.Küme D Grubu’nda Harb İşspor ile Eşmespor Gölcük Kavaklı’da karşılaşıyordu. Bugünkü 9 maç 7 stada dağılmış durumda bulunuyor. M.Ali Kağıtçı’da İzmit Gültepespor ile Körfez Esenspor 18.00 de, Cephanelik Stadı’nda Alikahya BLD. ile Çayırova Menderes saat 15.00’de karşılaşacak. Yine Cephanelik’te saat 19.00’da Bekirdere Başaranspor-Darıcaspor, Derbent Stadı’nda 13.00’de Kocaeli Nusretiyespor-Mertspor karşılaşacak. Gölcük Kavaklı’da Yazlıkspor ile Gebze Sultan Orhanspor 16.00’da mücadele edecek. Saat 18.00’de Seka Doğanspor Gebze Beylikbağı Karadenizspor aynı yerde mücadele verecek. Derince Sentetik Halı sahasında Derince Birlikspor-Gebze Denizliköyüspor 17.00’de, Körfez Esentepe Stadı’nda saat 19.00’da Taşköprü Birlikspor-Yavuzspor, Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda Tavşancılspor-Kavaklıspor saat 18.00’de karşı karşıya gelecek.