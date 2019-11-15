Bir haftalık aradan sonra dün kayam ikinci yarısı start alan 1.Küme futbol Ligi’nde bugün B ve D, yarın ise A ve C grubu maçları oynanacak. Dün gazetemiz baskıya girerken, 1.Küme D Grubu’nda Harb İşspor ile Eşmespor Gölcük Kavaklı’da karşılaşıyordu. Bugünkü 9 maç 7 stada dağılmış durumda bulunuyor. M.Ali Kağıtçı’da İzmit Gültepespor ile Körfez Esenspor 18.00 de, Cephanelik Stadı’nda Alikahya BLD. ile Çayırova Menderes saat 15.00’de karşılaşacak. Yine Cephanelik’te saat 19.00’da Bekirdere Başaranspor-Darıcaspor, Derbent Stadı’nda 13.00’de Kocaeli Nusretiyespor-Mertspor karşılaşacak. Gölcük Kavaklı’da Yazlıkspor ile Gebze Sultan Orhanspor 16.00’da mücadele edecek. Saat 18.00’de Seka Doğanspor Gebze Beylikbağı Karadenizspor aynı yerde mücadele verecek. Derince Sentetik Halı sahasında Derince Birlikspor-Gebze Denizliköyüspor 17.00’de, Körfez Esentepe Stadı’nda saat 19.00’da Taşköprü Birlikspor-Yavuzspor, Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda Tavşancılspor-Kavaklıspor saat 18.00’de karşı karşıya gelecek.
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1.Küme’de ikinci yarı 9 maçla devam ediyor
Dün kayşam start alan 1.Küme 2019-2020 sezonu ikinci devresi bugün iki grupta toplam 9 maçla devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz