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Sakata gelen B. Derince yeninde 'Lig-Başı' yapıyor

Fikstür gereği geçen haftayı boş geçen ve yaklaşık 14 günlük bir aradan sonra bugün yeniden lig maçı oynayacak olan Belediye Derincespor, Ofspor deplasmanında sahaya çıkacak.
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Fikstür gereği geçen haftayı boş geçen ve yaklaşık 14 günlük bir aradan sonra bugün yeniden lig maçı oynayacak olan Belediye Derincespor, Ofspor deplasmanında sahaya çıkacak. Cumartesi mesaisi dahilindeki maç saat 13.00’te başlayacak. Bir diğer maçta Turgutlu ile Büyükçekmece Tepecik İstanbul’da kozlarını paylaşacak. Derince’de toplam 5 eksik var

HAKEM ŞEVKET ARSLAN… MAÇ VALİ CİVELEK STADI’NDA…

3.Lig 2.Grup’ta ilimizi temsil eden ve talip Yeşilyurt ile başladığı ligde umduğunu bulamayan Belediye Derince, Bülent Baturman’ın göreve gelmesiyle beraber adeta coştu. 3 maçta 2 galibiyet bir yenilgi alan takıl, bir anda seriye bağladı. Ancak fikstür boşluğu doğal olarak tempoyu değiştirecek bugün Trabzon temsilcisi Ofspor deplasmanında oynanacak maçın sonucu, her şeyi göstermeye yetecek. Takım ya üst sıraları zorlayacak. Ya da alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek. Bu kritik maç saat 13.00’de başlayacak ve Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı’nda oynanacak. Maçı Şevket Can Arslan, Barış Sun ve Baykal Tuna hakem üçlüsü yönetecek. Derince dün Trabzon’a giderek, Doğu Karadeniz’de adeta üs kurdu.

KADRODA, SON TURGUTLU MAÇINDAN 3 EKSİK VAR…

Turgutluspor’u iki hafta önce Derince’de 2-0 yenerek şampiyonluk yolundan eden ve Kocaelispor’a zirveyi açan Belediye Derincespor’da, kadronun bozulması bekleniyor. Akın İsmail, Sercan, Cihan, Yiğit Ali, Melih, Koray, Özkan, Yunus, Rıdvan, Tayfun ve Muhammet Fatih on biriyle maça çıkan Baturman, o kadrodaki Tayfun ve Arda’nın sakatlığı, Yiğitali’nin dört sarı kart cezası, uzun süredir forma giymeyen Bahtiyar ve Emre’nin yine oynayamayacak olması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Bülent Baturman’ın, zorunlu olanlar hariç, başka değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor.

İKİSİ DE 15 PUANDA BULUNUYOR…

Belediye Derince takımı son iki maçını üst üste kazanırken, 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 11 gol atıp 12 gol yiyen takım, 15 puanla 6.sırada yer alıyor ve Play-Off’u zorluyor. Kocaelispor’u yakan Ofspor ise adeta 6 puanlık maça çıkarken, 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle yine 15 puana sahip. Trabzon temsilcisi 8.sırada bulunuyor.  Grubun, Kocaelispor’u yakından ilgilendiren diğer maçında ise 3. sıradaki Turgutluspor, Büyükçekmece Tepecikspor’a konuk olacak. Bu maç 13.30’da başlayacak.

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