Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası bugün Konya’da başlıyor. Türkiye’nin 17 ilinden, genç ve büyük yaş kategorisinde 400 eskrimciyi Konya’da buluşturacak şampiyonada epeciler iki gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek organizasyon kapsamında, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Trabzon illerinden epeciler piste çıkacak.
Bugün 12:38 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:39 TSİ
Epe Şampiyonası Konya’da başlıyor
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası bugün Konya’da başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz