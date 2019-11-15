Potada kız hakimiyeti

Kocaeli basketbol alt yapı liglerinde bugün 4 kız, bir de erkek maçı oynanacak. U14 kızlar ligindeki iki maçta art arda İzmit Belediye-Gebze Yıldızları ve Kocaeli Basket-İstanbul Yıldızları Körfez takımları karşılaşacak. Ardından üst üste iki U18 kız maçı var. Bunlarda da ırasıyla İzmit Belediye A-İstanbul yıldızları Körfez ile Kocaeli Doğuş-İzmit Belediye B takımları kapışacak. Günün tek erkek maçında ise U14 A Gurubu’nda İzmit DSİ-Kocaeli Gelişim maçı izlenebilecek. Tüm maçlar İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.