Hido, yöneticilerle Sırbistan’da bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu; A Kadın Milli Takımımızın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ilk maçında, deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada ekibimizi desteklemek için Belgrad’da bulunan, içlerinde İzmit Belediyespor’un da bulunduğu Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra; TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ve TBF yöneticileri de yer aldı.