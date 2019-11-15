Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu; A Kadın Milli Takımımızın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ilk maçında, deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada ekibimizi desteklemek için Belgrad’da bulunan, içlerinde İzmit Belediyespor’un da bulunduğu Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun yanı sıra; TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ve TBF yöneticileri de yer aldı.
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Hido, yöneticilerle Sırbistan’da bir araya geldi
A Kadın Milli Takımımızın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ilk maçında, deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada ekibimizi desteklemek için Belgrad’da bulunan, içlerinde İzmit Belediyespor’un da bulunduğu Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz