Yaşayan efsane Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecilerimiz, 14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenmekte olan Ümit, Genç ve U21 Karate Türkiye Şampiyonası’nda Tatami’ye çıkıyor. Bugün ve yarın finallerin düzenleneceği müsabakalara iddialı giden kafilemiz, şampiyonluklara ambargo koymak istiyor.
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Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecilerimiz Diyarbakır’da
Yaşayan efsane Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecilerimiz, 14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenmekte olan Ümit, Genç ve U21 Karate Türkiye Şampiyonası’nda Tatami’ye çıkıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz