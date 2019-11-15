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Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecilerimiz Diyarbakır’da

Yaşayan efsane Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecilerimiz, 14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenmekte olan Ümit, Genç ve U21 Karate Türkiye Şampiyonası’nda Tatami’ye çıkıyor.
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Yaşayan efsane Dünya ve Avrupa şampiyonu karatecilerimiz, 14-17 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenmekte olan Ümit, Genç ve U21 Karate Türkiye Şampiyonası’nda Tatami’ye çıkıyor. Bugün ve yarın finallerin düzenleneceği müsabakalara iddialı giden kafilemiz, şampiyonluklara ambargo koymak istiyor.

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