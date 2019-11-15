Türkiye Basketbol 2.Ligi (TB2L) Kocaeli temsilcisi Kocaeli BŞB Kağıtspor erkek takımı, bugün İzmir’de Bornova deplasmanında parkeye çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Basketbol takımını İzmit’te 77-72 yenerek yaralarını saran takım, bugün İzmir Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde 18.00’de başlayacak maçta rakibine konuk olacak. Takım dün İzmir’e gitti.
Bugün 12:43 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:45 TSİ
Bornova Bossan-Kocaeli BŞB Kağıtspor
Türkiye Basketbol 2.Ligi (TB2L) Kocaeli temsilcisi Kocaeli BŞB Kağıtspor erkek takımı, bugün İzmir’de Bornova deplasmanında parkeye çıkıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz