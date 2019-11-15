Terör saldırısında yaralanan İzmitli gazi memleketinde tedavi görecek

Alınan bilgiye göre 20 Ekim günü meydana gelen olayda Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 5 asker yaralanmıştı. Yaralılardan biri olan İzmitli Ramazan Ural, olaydan sonra Doğubeyazıt Devlet Hastanesinde, daha sonra da Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gördü. Başına, eline ve vücudunun farklı noktalarına isabet eden şarapnel parçaları ile yaralanan ve 8 aylık asker olduğu öğrenilen Ural, yaklaşık 25 günlük ilk tedavisinin ardından memleketi İzmit’e sevk edildi.

Hızla iyileşiyor

Kocaeli Valiliği ve İzmit Kaymakamlığı’nın destekleri ile Medical Park Kocaeli Hastanesine nakledilen Gazi Ramazan Ural burada tedavi altına alındı. Patlamanın ardından doktorların yüzde 10 yaşama ihtimali verdiği Ural, yüksek moral gücü ve doktorların da desteği ile hızla iyileşiyor. İzmit Alikayha Atatürk Mahallesi Körüktepe Caddesinde ikamet eden Yaşar Ural ile ev hanımı Dünya Ural çiftinin 3 çocuğundan biri olan Ramazan Ural, tedavi sürecinde kendisinden ve ailesinden desteğini esirgemeyen Kocaeli Valiliği, İzmit Kaymakamlığı ve Medical Park Hastanesine teşekkür etti.