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Avladığına bin pişman oldu!

Kocaeli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü tarafından, koruma altına alınan saka kuşlarını avlayan 8 kişiye 17 bin 512 TL para cezası kesildi.
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Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma altında tutulan saka kuşlarını avlayan avcıları tespit ederek para cezası kesti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kuşların korunması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Kasım ayında koruma altına alınan saka kuşunu avlayan 8 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler tarafından saka kuşunu avladığı tespit edilen 8 kişiye 17 bin 512 TL idari para cezası ve 9 bin 558 TL tazminat uygulandı.
Yasa dışı avcılık yapan şahısların avladıkları tespit edilen 16 adet kafes, 5 adet germe ağ, 14 adet saka kuşu ile 2 adet florya kuşuna el konuldu. El konulan kuşlar tekrar doğaya salındı. 

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